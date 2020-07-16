Yerel yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de LGS tercihleri telaşı başladı. Tercihler konusunda merkezi yerleştirme bir de yerel yerleştirme olarak ikiye ayrılmış durumda. Yerel yerleştirme tercih edilecek okulların türü, kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ve öğrencilerin ikamet adresleri, devamsızlıkları, okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan tercih işlemlerinin geneline verilen isimdir. LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleler hangileri?
YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIYOR?
Günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan yerel yerleştirme neye göre yapılıyor. LGS'den alınan puanın yerel yerleştirme konusunda etkisi ne? İşte yerel yerleştirme kriterleri...
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin İkamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii.Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.