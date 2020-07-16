Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yerel yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?

nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?

Milyonlarca öğrenci ve ailelerinin büyük bir merakla beklediği LGS sonuçları az önce açıklandı! Bu kez sabah saatlerinde açıklanan LGS sonuçlarının ardından konusu da ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor. ? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri? e-Okul platformunda karşımıza çıkan yerel yerleştirme ile öğrenciler tercih edebilecekleri okulların detaylı bilgilerine ulaşabildikleri gibi filtreleme de yapabiliyorlar.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:38 ABONE OL
Yerel yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de LGS tercihleri telaşı başladı. Tercihler konusunda merkezi yerleştirme bir de yerel yerleştirme olarak ikiye ayrılmış durumda. Yerel yerleştirme tercih edilecek okulların türü, kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ve öğrencilerin ikamet adresleri, devamsızlıkları, okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan tercih işlemlerinin geneline verilen isimdir. LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleler hangileri?

YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan yerel yerleştirme neye göre yapılıyor. LGS'den alınan puanın yerel yerleştirme konusunda etkisi ne? İşte yerel yerleştirme kriterleri...

  • OKULDAKİ BAŞARI PUANI
  • DEVAMSIZLIK GÜN SAYISINDAKİ AZLIK VE ÇOKLUK
  • ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİNİN İKAMET ADRESLERİ

İŞTE MEB YEREL YERLEŞTİRME KILAVUZU!

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin İkamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii.Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerel yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA