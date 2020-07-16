Yerel yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de LGS tercihleri telaşı başladı. Tercihler konusunda merkezi yerleştirme bir de yerel yerleştirme olarak ikiye ayrılmış durumda. Yerel yerleştirme tercih edilecek okulların türü, kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ve öğrencilerin ikamet adresleri, devamsızlıkları, okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan tercih işlemlerinin geneline verilen isimdir. LGS yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleler hangileri?

YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan yerel yerleştirme neye göre yapılıyor. LGS'den alınan puanın yerel yerleştirme konusunda etkisi ne? İşte yerel yerleştirme kriterleri...