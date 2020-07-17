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sorgula: 2020 ?

25- 26 Temmuz tarihlerinde tarafından uygulanacak olan AÖL 2.dönem sınavları için geri sayım başladı. tarafından uygulanacak olan sınavları için öğrenciler çalışmalarına hız kazandırdı. Hem sınavlara hazırlanan hem de sınav yerlerini sorgulamaya başlayan adaylar giriş belgelerine kavuşmayı bekliyor. Buna göre; 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) sorgula!

Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:46 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:48 ABONE OL
AÖL sınav yerleri sorgula: 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

25-26 Temmuz'da sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. tarafından belirlenen tarihlerde uygulanacak olan sınav tarihleri için kısa süre kalmışken AÖL sınav yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, AÖL sınav yerleri sınav (giriş yerleri) nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar…

AÖL NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri sorgulanmaya başladı. Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav yerleri henüz belli olmadı.

İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖL sınav yerleri sorgula: 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

" Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır"

AÇIK LİSE SINAVLARINA GİRERKEN HANGİ BELGELER İSTENİR?

Adaylar sınavlara Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) ile girmelidir. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü adaylar kendi kurşun kalem ve silgileri ile sınava girecektir.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

henüz açıklanmadı. 25-26 Temmuz'da yapılacak sınavın önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

AÖL sınav yerleri sorgula: 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav yerleri sorgula: 2020 Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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