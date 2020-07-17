‘Düzenli ve sistemli çalışma ile başardım’

Kırklarelı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Fuad Erkan da 500 tam puan aldı. Emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışmayla aldığını söyleyen Ali Fuad, "Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize verdi. Bu, bizim avantajımız oldu. Bana verilen bazı tavsiyeleri o anda unutarak tamamen sınava odaklandım. Sınavda beklediğim sorular çıktı. Hayalim mühendis olmak. Kimya ile bilgisayar mühendisliği arasında kararsız kaldım" diye konuştu.