Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

? lise taban puanları belli oldu! ve yüzdelik dilimleri!

Milli Eğitim Bakanlığı dün sabah saatlerinde, sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, milyonlarca öğrenci ve velileri sisteme giriş yaparak aldıkları puanları öğrendi. 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu noktada puanları bir nebze daha az olan kişiler LGS lise taban puanlarını merak ediyor. Peki, ? ve yüzdelik dilimleri…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:36 ABONE OL
Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

Milli Eğitim Bakanlığı dün sabah saatler 09.00 civarında, sonuçlarını açıkladı. Aldıkları puana göre, istediği liselere gitme şansı yakalayan öğrenciler ? sorusunu araştırmaya başladı. Öğrenciler ve veliler LGS tercih kılavuzunu ve liselerin taban puanlarını inceleyerek tercihte bulunacak. LGS lise taban puanları belli oldu. İşte, ve yüzdelik dilimleri!

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR? LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS taban puanları ve kaç puanla hangi liseye gidilir? sorularının yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

Geçtiğimiz yıl MEB, kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı. Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS lise taban puanları belli oldu! LGS il il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA