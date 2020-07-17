KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri!

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ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. Şimdi ise ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri merak ediliyor. Lise ve ön lisans mezunu olan adaylar, KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihi için bekleyişe başladı. Bu doğrultuda, ÖSYM'den de bir açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihleri ve sınav ücreti hakkında bilgi verildi. Peki, KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:55 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:55 ABONE OL
KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru, sınav tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar da kendileri ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye başladı. Bu yönde, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar da arttı. Zira, ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılım göstermeyi düşünen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

BU SENE KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, merak edilenler;

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru, sınav tarihleri!

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru, sınav tarihleri!

KPSS ORTAÖPRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru, sınav tarihleri!

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru, sınav tarihleri!

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
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KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri!
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