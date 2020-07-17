KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar da kendileri ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye başladı. Bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar da arttı. Zira, KPSS ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılım göstermeyi düşünen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

BU SENE KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, merak edilenler;