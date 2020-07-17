LGS 2020 sonuçları nereden öğrenilir, hangi siteden ve nasıl bakılır? meb.gov.tr ile LGS sonuçları sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonuçlarının duyurulacağı gün olan 16 Temmuz tarihinin ilk saatleri itibarıyla adaylar, sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. LGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS sınav sonuçları öğrenme ekranı…
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS takvimi doğrultusunda 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanacak. Bakanlık, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir açıklama yapmazken önceki senelere bakıldığında sonuçların öğleden önce açıklandığı görülüyor. LGS sınav sonuçlarının bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
LGS SONUÇLARI ÖĞRENME İÇİN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
LGS sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilerin heyecanla beklediği Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.
LGS SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?
Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.