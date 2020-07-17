Lise kontenjanları (LGS kontenjanları) belli oldu mu? 2020 LGS taban puanları (lise taban puanları) için kılavuz ne zaman yayınlanır?

Hayal ettikleri liseye gidebilmek için tüm yıl emek ve mücadele veren öğrenciler bugün LGS sonuçlarının açıklanması ile yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarını öğrendiler. Sonuçların açıklanmasının ardından ise pek çok konu gündeme geldi. Lise kontenjanları, LGS taban puanları, yüzdelik dilim gibi konu başlıkları bu doğrultuda öne çıkıyor. Peki; LGS taban puanları belli oldu mu? Lise kontenjanları nasıl olacak, 2020 LGS yüzdelik dilim nedir? İşte LGS taban puanları ile lise kontenjanları 2020'ye yönelik tüm detaylar...

LİSE KONTENJANLARI 2020: LGS TABAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLER!

LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kontenjanları nasıl olacak, lise LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler belli oldu mu gibi pek çok konu başlığı öne çıkıyor. Haberimizin içerisinden 2020 LGS tercih takvimine ve konu başlıklarına yönelik detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.