2020 LGS tercih kılavuzu ile taban puanları belli oldu mu? MEB ile Lise kontenjanları, nitelikli okul yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları

Nitelikli bir okulda eğitim almak için uzun bir süre emek veren öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte pek çok konu hakkında detaylı bilgi almak için araştırma yapmaya başladılar. Haberimizin içerisinden lise kontenjanları (LGS kontenjanları), LGS taban puanları (lise taban puanları) ile MEB LGS kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

LGS KILAVUZU 2020: LİSE TABAN PUANLARI İLE LİSE KONTENJANLARI

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimler ile MEB LGS kılavuzu 2020'ye yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.