2020 LGS tercih kılavuzu ile taban puanları belli oldu mu? MEB ile Lise kontenjanları, nitelikli okul yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları

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2020 LGS tercih kılavuzu ile taban puanları belli oldu mu? MEB ile , nitelikli okul yüzdelik dilimleri ve

LGS sonuçlarının bugün açıklanması ile birlikte lise ve () araştırılmaya başlandı. Lise kontenjanları, LGS taban puanları, yüzdelik dilimler gibi pek çok bilginin yer aldığı LGS kılavuzunun yayımlanması öğrenciler tarafından bekleniyordu. MEB'in sitesi üzerinden , lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin kılavuz açıklandı. Lise taban puanları (LGS taban puanları) ve lise kontenjanları (LGS kontenjanları) belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:46 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:46 ABONE OL
LGS taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! MEB LGS 2020 tercih kılavuzu ile ile taban puanları ve yüzdelik dilimler

Nitelikli bir okulda eğitim almak için uzun bir süre emek veren öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte pek çok konu hakkında detaylı bilgi almak için araştırma yapmaya başladılar. Haberimizin içerisinden (), () ile MEB LGS kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

LGS KILAVUZU 2020: LİSE TABAN PUANLARI İLE LİSE KONTENJANLARI

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimler ile MEB 2020'ye yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.

Bakanlık ayrıca, öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Tercih robotunda yüzdelik dilim aralıklarında okul listeleri ve okullara ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. Öğrenciler robotu kullanarak okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapabiliyor.

LGS taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! MEB LGS 2020 tercih kılavuzu ile ile taban puanları ve yüzdelik dilimler

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2019 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.

LGS taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! MEB LGS 2020 tercih kılavuzu ile ile taban puanları ve yüzdelik dilimler
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2020 LGS tercih kılavuzu ile taban puanları belli oldu mu? MEB ile Lise kontenjanları, nitelikli okul yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları
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