Ankara 2020 lise taban puanları - yüzdelik dilimleri - kontenjanları: LGS YEP ile Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

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2020 - yüzdelik dilimleri - kontenjanları: ile Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının bugün açıklanması ile beraber milyonlarca öğrenci iyi bir eğitim alabilmek adına araştırmasına çıktı. Puanların açıklanmasıyla beraber şimdi ise tercihler için nefesler tutuldu. Bu kapsamda milyonlarca aday aldığı puana uygun okullara tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS YEP Ankara lise taban puanları…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:44 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:45 ABONE OL
LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber milyonlarca öğrenci puanlarına uygun tercihleri gerçekleştirebilmek adına LGS 2020 araştırmasına çıktı. 20 Haziran tarihinde uygulanan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının ardından şimdi ise öğrenciler iyi bir lise eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun olan okulları merak ediyor. Peki, Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS YEP Ankara lise taban puanları…

ANKARA 2020 LİSE TABAN PUANLARI!

Haziran ayında gerçekleştirilen LGS sınavına milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi katılmış ve sonuçların açıklanacağı tarih olarak 16 Temmuz 2020 olarak duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren beklenen oldu. Sonuçlar adayların erişimine açılırken şimdi ise 2020 LGS YEP Ankara lise taban puanları merak ediliyor…

LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

Ancak LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. İşte 2019 yılına ait puanlardan bazıları...

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Ankara 2020 lise taban puanları - yüzdelik dilimleri - kontenjanları: LGS YEP ile Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?
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