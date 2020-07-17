Ankara 2020 lise taban puanları - yüzdelik dilimleri - kontenjanları: LGS YEP ile Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber milyonlarca öğrenci puanlarına uygun tercihleri gerçekleştirebilmek adına LGS YEP Ankara 2020 lise taban puanları araştırmasına çıktı. 20 Haziran tarihinde uygulanan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının ardından şimdi ise öğrenciler iyi bir lise eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun olan okulları merak ediyor. Peki, Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS YEP Ankara lise taban puanları…

ANKARA 2020 LİSE TABAN PUANLARI!

Haziran ayında gerçekleştirilen LGS sınavına milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi katılmış ve sonuçların açıklanacağı tarih olarak 16 Temmuz 2020 olarak duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren beklenen oldu. Sonuçlar adayların erişimine açılırken şimdi ise 2020 LGS YEP Ankara lise taban puanları merak ediliyor…