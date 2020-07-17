LGS’de 42 ilden 181 şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran 2020'de yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS'de her iki testteki soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci sayısı bu yıl 181 oldu. Şampiyonlar, 42 farklı ilden çıktı. Geçen yıl tam puan alan öğrenci sayısı 565'ti. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7.85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286.35 olarak hesaplandı. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Raporda çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi.Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, 3 yıllık eğitim enstitüsü, lisans ve lisansüstü olmak üzere 7 kategoride sınıflandırıldı. Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin 2020 Merkezi Sınavdaki MSP ortalamaları da arttı. Öğrencilerin baba eğitim düzeyi ilkokuldan lisansüstüne doğru arttıkça merkezi sınav puanı ortalamaları da arttığı ifade edilirken, Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 261,66, lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ise 382,60 olduğu kaydedildi. Sonuçlar anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça merkezi sınav puanı ortalamalarının da arttığını gösterdi.Sınav kapsamında 20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap ortalaması Matematik alt testinde 4.89, Fen bilimlerinde 10.21, Türkçe'de 10.00 oldu. 10 soruluk alt testlerde ise doğru cevap ortalamaları Yabancı dilde 3.53, Din kültürü ve ahlak bilgisinde 6.39, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük testinde 5.05 olarak belirlendi.LGS'de yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.