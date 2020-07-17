2020 Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yapan full çeken oldu mu? Bu yıl LGS’de full yapan var mı?

LGS sınavının sonuçlarının bugün erişime açılması ile beraber şimdi ise vatandaşlar rakipleri karşısındaki durumunu merak ederek istatistikleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin yayınladığı raporda; sınav performansı ile öğrencilerin okul başarılarının arasında güçlü bir bağ olduğuna dikkat çekti. Peki, LGS'de full çeken var mı, tam puan alan var mı? Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yapan full çeken oldu mu? İşte MEB tarafından yayımlanan rapor…
Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sınavı LGS 500 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu kapsamda tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin bu yıl 42 ilde ikamet ettiklerini bildiren Milli Eğitim Bakanlığı aynı zamanda adayların sınavdaki başarılarına göre bir rapor hazırladı…
BU YIL LGS'DE FULL ÇEKEN VAR MI?
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Açıklanan rapora göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sonuçların duyurulması ile beraber şimdi de 2020 LGS tercihlerinin yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene, tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra açıklanmıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlaması bekleniyor.