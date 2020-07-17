2020 Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yapan full çeken oldu mu? Bu yıl LGS’de full yapan var mı?

LGS sınavının sonuçlarının bugün erişime açılması ile beraber şimdi ise vatandaşlar rakipleri karşısındaki durumunu merak ederek istatistikleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin yayınladığı raporda; sınav performansı ile öğrencilerin okul başarılarının arasında güçlü bir bağ olduğuna dikkat çekti. Peki, LGS'de full çeken var mı, tam puan alan var mı? Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yapan full çeken oldu mu? İşte MEB tarafından yayımlanan rapor…

LGS'DE TAM PUAN ALAN VAR MI, FULL ÇEKEN OLDU MU?

Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sınavı LGS 500 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu kapsamda tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin bu yıl 42 ilde ikamet ettiklerini bildiren Milli Eğitim Bakanlığı aynı zamanda adayların sınavdaki başarılarına göre bir rapor hazırladı…