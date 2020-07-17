Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimleri: MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

İstedikleri lise eğitimini almak isteyen binlerce lise öğrencisi, LGS taban puanları, lise kontenjanları, yüzdelik dilim hesaplama gibi pek çok konuya yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih sürecini bekleyen öğrenciler yüzdelik dilimlere göre 10 adet tercih yapacaklar. Haberimizin içerisinden; Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

LİSE KONTENJANLARI İLE LGS TABAN PUANLARI - YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

LGS 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlandı.

İşte lise kontenjanları, LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama ile diğer detaylar...