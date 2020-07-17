MEB ile 9. sınıf Meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? 2020 Meslek lisesi alan seçimi sonuçları e okul ile sorgulama!

Meslek lisesi alan seçimi sonuçları için binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mesleki liselerde eğitim alan öğrenciler 9. Sınıfın sonunda gelişmek istedikleri alanı seçerek buna uygun olarak eğitimini almaya başlıyor. Bu kapsamda şimdi gözler e okul sisteminden açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. Peki, Meslek listesi alan seçimi 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi alan seçimi sonuçları ve tüm detaylar…
2020 MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu mesleki ve teknik liselerde gerçekleşen bölüm seçimleri geçtiğimiz haftalarda e okul üzerinden gerçekleşmişti. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre; sonuçların 17 Temmuz tarihinde erişime açılacağı bildirildi…
MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Temmuz tarihinde açıklanacağı bildirilen Meslek lisesi alan seçimi sonuçları, e okul sistemi üzerinden duyurulacak.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan veliler SMS yolu ile kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme sağlanacak.
E OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor.
MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.