MEB ile 9. sınıf Meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? 2020 Meslek lisesi alan seçimi sonuçları e okul ile sorgulama!

Meslek lisesi alan seçimi sonuçları için binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mesleki liselerde eğitim alan öğrenciler 9. Sınıfın sonunda gelişmek istedikleri alanı seçerek buna uygun olarak eğitimini almaya başlıyor. Bu kapsamda şimdi gözler e okul sisteminden açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. Peki, Meslek listesi alan seçimi 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi alan seçimi sonuçları ve tüm detaylar…

2020 MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu mesleki ve teknik liselerde gerçekleşen bölüm seçimleri geçtiğimiz haftalarda e okul üzerinden gerçekleşmişti. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre; sonuçların 17 Temmuz tarihinde erişime açılacağı bildirildi…