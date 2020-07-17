YKS 2020 sonuçları ne zaman, bu ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

2020 YKS üniversite sınavı ÖSYM koordinesinde önceki ay gerçekleştirildi. Sınav sonrası 1 milyonu aşkın öğrenci, YKS sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından, YKS açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama geldi. Peki, YKS 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bu başlık altında, YKS ile ilgili merak edilen detaylar ve ÖSYM tarafından açıklanma tarihi yer almaktadır.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;