Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber öğrencilerin Telafi eğitimi adı altında alacakları eğitime geri sayım başladı. Bu kapsamda vatandaşların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanırken Bakan Ziya Selçuk; bu eğitim için velimizi zorlayamayız ifadelerini kullanmıştı. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin yayımlanmasıyla beraber okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitimle sınıflarını tamamlayan milyonlarca öğrenci bu süreçte bocalamış ve yeterli eğitimi alamamışlardı. 2020 Telafi eğitimi için ise geri sayım şimdiden başladı…