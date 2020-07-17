Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber öğrencilerin Telafi eğitimi adı altında alacakları eğitime geri sayım başladı. Bu kapsamda vatandaşların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanırken Bakan Ziya Selçuk; bu eğitim için velimizi zorlayamayız ifadelerini kullanmıştı. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…
MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin yayımlanmasıyla beraber okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitimle sınıflarını tamamlayan milyonlarca öğrenci bu süreçte bocalamış ve yeterli eğitimi alamamışlardı. 2020 Telafi eğitimi için ise geri sayım şimdiden başladı…
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Corona virüs vaka sayısına göre şekillenecek olan eğitim takviminde telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. Telafi eğitiminin ise 15 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi.
2020 TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimin zorunlu olup olmadığı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada "Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız." dedi.