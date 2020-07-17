Tercih sayısı 10’a çıktı

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lli eğitim Bakanlığı, LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu internet adresinden erişime açtı. LGS'de tercih sayısı 5'ten 10'a çıkarılırken, tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki tercihler nasıl yapılacak? İşte adım adım tercih rehberi:20 Temmuz'da başlayacak tercihler 29 Temmuz saat 17:00'ye kadar yapılabilecek.Tercihler e-okul sistemi üzerinden gerçekleşecek.LGS'yle öğrenci alan okullar için 5 olan tercih hakkı sayısı bu yıl 10'a yükseltildi. Öğrenciler yüzdelik dilimine göre 10 farklı okul tercih edebilecek.Tercihler e-okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.Yerel yerleştirme tercih işlemi tamamlandıktan sonra LGS'ye giren öğrenciler için ikinci bir ekran açılacak. Bu ekranda LGS'ye öğrenci alan okullar yer alacak. Öğrenciler bu ekrandan da 10 tercih yapabilecek.Özel okula kayıt yaptıracak olan öğrenciler devlet lisesi tercihi yapamayacak. Bu öğrenciler için tercih ekranı açılmayacak.Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yılına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.TERCIHLER puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılacak. Ancak bu yıl sınava giren öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 43 arttığı için yüzdelik dilimler de değişiklik gösterdi. Yani geçen yıl yüzde 2'lik dilimde olan bir okul bu yıl yüzde 1.40'a ilerledi. Benzer şekilde 2019'da yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan bir okul ise bu yıl yüzde 3.5'e kaydı. Uzmanlar öğrencilerin tercihlerinde geçen yılki yüzdelik dilimleri referans almasında bir sakınca olmayacağını belirtiyor. Örneğin yüzdelik dilimi 3.35 olan bir öğrenci seçim yapacağı aralığı 2.00 ile 5.00 olarak rahatlıkla yazabilir.