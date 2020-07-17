2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılır? Bu yıl Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK tarih verdi mi?

MEB tarafından yapılan duyuru ile okulların açılacağı tarih olarak 31 Ağustos işaret edilirken binlerce üniversite öğrencisi de konuya ilişkin açıklama için gözlerini YÖK'e çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine birçok okul uzaktan eğitimle devam ederken erkenden dönemi kapatan okullar şimdi de 2020-2021 dönemine başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler hangi tarihte, ne zaman açılıyor? İşte YÖK'ten konuya ilişkin açıklamalar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait takvimin duyurulması ile beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerine başlayacakları tarih de belli oldu. Yeni eğitim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı bildirilirken şimdi ise üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu haline geldi…
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."