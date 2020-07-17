Yerel Yerleştirme nedir, ne demek? LGS Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?

Yerel yerleştirme, LGS 2020 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Uzun süren sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler sınavla ve sınavsız geçiş sistemiyle liselere yerleştirilecek. Okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılıyor. Buna göre; Yerel Yerleştirme nedir, ne demek? 2020 Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?

YEREL YERLEŞTİRME İLE LİSELERE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR HANGİLERİ?

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından yerel yerleştirmeyle liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ikametgah adreslerine göre alınacak. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih kılavuzuyla birlikte yerel yerleştirme işlemleri başlar.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdir.

İşte, yerel yerleştirme ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hakkında merak edilenler…