Yerel Yerleştirme nedir, ne demek? LGS Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?

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, ne demek? LGS ile öğrenci alan liseler hangileri?

Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler merak edilir oldu. Liselere sınavla ve sınavsız geçiş yapmak mümkün olacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. İkamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistem ? 2020 ile öğrenci alan liseler hangileri?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:19 ABONE OL
Yerel Yerleştirme nedir? 2020 Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?

Yerel yerleştirme, LGS 2020 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Uzun süren sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler sınavla ve sınavsız geçiş sistemiyle liselere yerleştirilecek. Okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılıyor. Buna göre; , ne demek? 2020 ile öğrenci alan liseler hangileri?

YEREL YERLEŞTİRME İLE LİSELERE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR HANGİLERİ?

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından yerel yerleştirmeyle liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ikametgah adreslerine göre alınacak. Bakanlığı (MEB) tarafından tercih kılavuzuyla birlikte yerel yerleştirme işlemleri başlar.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdir.

İşte, yerel yerleştirme ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler hakkında merak edilenler…

Yerel Yerleştirme nedir? 2020 Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdi. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

Yerel Yerleştirme nedir? 2020 Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?
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Yerel Yerleştirme nedir, ne demek? LGS Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?
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