AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı! 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri 25-26 Temmuz'da sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde uygulanacak olan sınav tarihleri için kısa süre kalmışken AÖL sınav yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, AÖL sınav yerleri sınav (giriş yerleri) nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar…

AÖL NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri sorgulanmaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav yerleri henüz belli olmadı.

İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…