AUZEF final sonuçları 2020 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? AUZEF final sınavları hangi gün bitiyor, sonuç tarihi belli mi?

AUZEF final sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada bitirme sınavlarının 10-20 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden gerçekleşeceğini belirtirken sınava katılım sağlayan açık öğretim öğrencileri sonuçlar için bekleyişe geçti. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AUZEF final sınavları ne zaman bitiyor, sonuçlar için tarih belli mi? İşte merak edilenler…

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık öğretim fakültesi öğrencileri final sınavları sürecinin sona ermesine günler kala sonuçlar için bekleyişe geçti. Yapılan son açıklamada finallerin 20 Temmuz 2020 saat 23.59'a kadar devam edeceği bilgisi verilmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih için ise bir açıklama bulunmuyor…