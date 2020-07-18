LGS Türkiye birincisi 2020 kim oldu, tam puan yapan var mı? LGS birincisi kaç kişi ve hangi şehirden çıktı?

LGS'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan Onur Alperen Yılmaz (14), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı sınavda, soruların tamamına doğru cevap veren 181 öğrenci 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Onur Alperen Yılmaz, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı. Onur Alperen Yılmaz, mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah'a şükrettiğini, ileride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

2020 LGS Türkiye birincisi GKV'li Merve Nida Ekin

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin 2020 LGS sorularının tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrilirken ilk Türkiye birincisi açıklaması Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından geldi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Merve Nida Ekin 2020 LGS'de sorulan bütün soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasındaki yerini aldı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı öğrenciyi kutlayarak "LGS'de sorulan bütün soruları doğru yanıtlayarak bizlere Türkiye birinciliği gururunu yaşatan öğrencimiz Merve Nida Ekin'i ve öğrencimizin eğitiminde büyük emekleri bulunan idareci ve öğretmenlerimizle öğrencimizin ailesini kutluyorum" dedi.

Türkiye birincisi oldu, Sivas'a gurur yaşattı

Sivas'ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 ilden 181 öğrenci, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Sivas'ta ise Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda öğrenci olan Yiğit Emre Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sivas'a büyük bir gurur yaşatan Yıldırım'ın hedefi ise Tıp okumak. Türkiye birincisi Yiğit Emre Yıldırım, "Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. O kitapçığı kontrol ettiğiniz zaman stresiniz azalıyor, yok oluyor ve sınava odaklanıyorsunuz. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler" dedi.

Yıldırım, sınavda başarılı olmasını sağlayan tüm öğretmenlerine de teşekkür etti.

İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirlerle gerçekleşen sürece rağmen Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş (14) da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, "Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 181 oldu. Bilnet Okulları, eğitim sektöründe 3. yılını tamamlarken 2019-2020 öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş, 500 tam puan alarak LGS Türkiye birincileri arasında yer aldı. Koronavirüs sürecinde online eğitimine devam ederek sınava hazırlanan Akbaş, azimle çalışarak birinciliğe adını yazdırdı.

2020 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvurması ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girdiği düşünülüyor.

2019 yılında ise 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13'ünün LGS'ye girmek için başvuru yapmıştı.

Sınava 42 farklı kentten katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda adayların yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun olduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması da 69,22 olarak hesaplandı.

LGS BİRİNCİSİ KİM? 2020 LGS BİRİNCİSİ…

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucunda 42 ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci oldu. Bu yıl LGS'de tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor.