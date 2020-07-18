Okulları görmeden tercih yapmayın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önceki gün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte şimdi de tercih maratonu başladı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, 20-29 Temmuz arasında tercih yapacak öğrencilere önerilerini sıraladı. 2020 LGS'yi de değerlendiren Salim Ünsal tercih sırasında hangi verilerin referans alınması gerektiğini şöyle özetledi:LGS sonuçlarına, bu yıl sınava giren aday sayıları damga vurdu. Geçen yıl, bir yüzdelik dilime yaklaşık 10 bin 296 öğrenci düşerken, bu yıl sınava katılan aday sayısının artmasıyla bir yüzdelik dilime düşen aday sayısı 4 bin 428 artarak 14 bin 723'e yükseldi.Merkezi sınavla öğrenci alınacak okul kontenjanları geçen yıl olduğu gibi 139 bin düzeyinde kalsaydı adaylar yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmada son derece zorlanacaklardı. Bu sorunu önceden gören Bakanlık, kontenjanları 213 bin 910'a çıkardı. Bu da olası bir yüzdelik dilim karmaşasını önledi.Bir yüzdelik dilime düşen aday sayısı artışıyla bozulan dengeyi, artan kontenjanlar dengeleyecek. Yüzde 20'lik dilim içinde fark sadece binde 5. Yüzde 40'lık dilimde ise yüzde 1'lik bir farkın oluştu. Bu düzeydeki fark, yerleşme şansını azaltmada önemli bir değişiklik yaratmayacak. Adayların çoğu okula geçen yıla benzeyen yüzdelik dilimlerle yerleşebilecek.Puanların reel değeri kıyasa uygun değil. Yerleştirmede öğrenciyi yanıltabilir. Bu nedenle puanlar yerine yüzdelik dilimlerle tercih listesi oluşturmak teknik açıdan daha doğru.Tercih sayısının 5'ten 10'a çıkarılması adayların tercih alternatifini artıracak olumlu bir değişiklik. Bu artış adayları istedikleri okullara yerleştirmede etkili olacak. Bu da nakil yerleştirmelerindeki trafiğe olumlu yansıyacak.Teknik açıdan tercihe bir öğrencinin nereden başlaması değil, nerede bitirdiği daha önemli. Geniş bir yelpazeden yapılacak seçimler adayların yerleşme şansını artıracak.Lise tercihlerinde velilere de en az çocukları kadar görev düşüyor. Bu süreçte velilerin de çocuğun gelecek ve kariyer arayışına destek olmaları önemli. Veliler önyargılardan uzak durmalı, çocuğun ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir eğitim alabilmesi için duygusal davranmamalı ve çocuğu başkalarıyla kıyaslamamalı.Adaylar,tercih edecekleri okulları görmeli, okullar hakkında veri toplamalı, eğitim ve öğretim niteliğine ilişkin bilgi almalı. Tüm bunlar doğru tercih için önemli. Tercihleri son dakikaya bırakmayın.