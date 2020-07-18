YKS sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından sonuçlar için geri sayım sürüyor. Temmuz ayının sonları yaklaşırken aday öğrencilerin 2020 YKS sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puan belli olacak ve TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösteren öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri belirginlik kazanacak. Bu noktada, ÖSYM'nin daha önceden duyurduğu YKS sonuçları tarihi de giderek yaklaşıyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi paylaşıldı.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bununla beraber, üniversite sınavı sonucu sorgulama sayfası üzerindeki hareketlilik de arttı. Belirli aralıklarla ÖSYM AİS sayfasını kontrol eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı;