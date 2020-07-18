YKS sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından sonuçlar için geri sayım sürüyor. Temmuz ayının sonları yaklaşırken aday öğrencilerin 2020 YKS sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puan belli olacak ve TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösteren öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri belirginlik kazanacak. Bu noktada, ÖSYM'nin daha önceden duyurduğu YKS sonuçları tarihi de giderek yaklaşıyor.
Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi paylaşıldı.
Bununla beraber, üniversite sınavı sonucu sorgulama sayfası üzerindeki hareketlilik de arttı. Belirli aralıklarla ÖSYM AİS sayfasını kontrol eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
İşte, 2020 YKS sonuçları tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı;
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.
YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.