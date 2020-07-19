2020 AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) sorgulama ekranı! Açık Lise AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri 25-26 Temmuz'da sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde uygulanacak olan sınav tarihleri için kısa süre kalmışken AÖL sınav yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, AÖL sınav yerleri sınav (giriş yerleri) nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar…
Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL sınav yerleri sorgulanmaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav yerleri henüz belli olmadı.
İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır"
Adaylar sınavlara Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) ile girmelidir. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü adaylar kendi kurşun kalem ve silgileri ile sınava girecektir.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. 25-26 Temmuz'da yapılacak sınavın sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.