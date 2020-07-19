Doğum gününde LGS’de birinci olduğunu öğrendi

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı. Elazığ Yöntemim Okullarında tam burslu olarak okuyan Yıldız, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasında yer aldığını sınav sonuçlarının açıkladığı gün doğum gününde öğrenen Yıldız, en güzel hediyeyi derslerine çalışarak verdiği emeğin karşılığında aldı. Mutluluğunu ailesi ile eğitim gördüğü okulda öğretmeleriyle paylaşan Yıldız'ı, okul yönetimi LGS'den tam puan aldığı için tam altın ve plaketle ödüllendirdi.