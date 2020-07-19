Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Doğum gününde LGS’de birinci olduğunu öğrendi

Doğum gününde ’de birinci olduğunu öğrendi

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Doğum gününde LGS’de birinci olduğunu öğrendi
Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı. Elazığ Yöntemim Okullarında tam burslu olarak okuyan Yıldız, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasında yer aldığını sınav sonuçlarının açıkladığı gün doğum gününde öğrenen Yıldız, en güzel hediyeyi derslerine çalışarak verdiği emeğin karşılığında aldı. Mutluluğunu ailesi ile eğitim gördüğü okulda öğretmeleriyle paylaşan Yıldız'ı, okul yönetimi LGS'den tam puan aldığı için tam altın ve plaketle ödüllendirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum gününde LGS’de birinci olduğunu öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA