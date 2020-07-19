Lise tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? E Okul giriş LGS tercih robotu ekranı!

ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

d) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan "Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2"yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA adresine 29 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

e) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

f) Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr ya da https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yaparak, okul müdürlüklerine onaylatacaktır. e‐Okul sisteminde kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan "Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2"yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 29 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

g) Öğrenci velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐ oyadını, TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.

ğ) Yurt dışında 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27'nci Maddesi ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yapılacaktır.

h) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

ı) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.