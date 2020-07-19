LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri (lise tercihleri) nasıl ve nereden yapılacak? MEB ile LGS tercih kılavuzu 2020

LGS tercihleri, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS TERCİH ROBOTU 2020

MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ