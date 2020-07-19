LGS tercihleri yarın başlıyor

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ardından 1.7 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için yarından itibaren 9 gün sürecek lise tercih maratonu başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenci sayısındaki artışı karşılamak için sınavla öğrenci alacak okullardaki kontenjanları artırdı. 2019'da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128'e çıktı. Galatasaray Lisesi dışında kontenjan artışı yapılmayan okul yok. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz "Sınav istatistikleri incelendiğinde öğrencilerin yüzde 7.85'i 400-500 puan aralığında. 400 puan ve üstünde puan almış olan öğrencilerin bir akademik liseye yani fen, Anadolu ya da sosyal bilimler liselerine girme şansı olduğu görülüyor" dedi. Yılmaz tercih döneminde yapılması gerekenleri adım adım SABAH'a anlattı:Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacak. Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunlu.Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edebilirsiniz. Örneğin en fazla 3 Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi.Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden seçim yaparak tercih listenizi oluşturabilirsiniz.Tüm tercihlerinizi sadece bir okul türünden veya istediğiniz okul türlerinden karma liste oluşturabilirsiniz.Tercih listenizde en çok 10 okula yer verebilirsiniz.Seçeceğiniz okulların kendi yüzdelik diliminize de uygunluğu da gözeterek yüzdelik dilimine göre sıralı ve karma liste hazırlayınız.MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.Örneğin tercih listesinde fen liselerine yer verecek öğrencilerin, üniversitede matematik, fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik gibi sayısal alanlardan birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerek.Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacak.Yüzdelik dilimi aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin 1 milyon 500 bin öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 15 bin öğrenci var demektir.A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 37 bin 500 üncü öğrenciyi almış demektir.Örneğin yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.00 ile 5.00 olarak belirleyiniz.Seçtiğiniz okulları yüzdelik diliminize göre sıralayınız.Çıkan listeden okul seçerken; İlk 6 okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan (Daha çok istediğiniz okullar),7'nci okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz. (Girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okullar)Anadolu lisesi tercih eden öğrencilerin üniversiteye yönelik alan seçim şansı daha yüksek. Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9 ve 10'uncu sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak. Anadolu Liseleri 11 ve 12'nci sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip, dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için Anadolu liseleri daha avantajlı.Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almaları olmazsa olmaz gereklilik.