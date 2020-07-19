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Haberler Eğitim Haberleri LGS Özel, Fen, Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjan listesi! Nitelikli okulların yüzdelik dilimleri ile 2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları

Özel, Fen, Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjan listesi! Nitelikli okulların yüzdelik dilimleri ile 2020 ve

sonuçları 16 Temmuz tarihi itibarıyla açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından , gibi pek çok önemli konu için araştırmalar sürüyor. Öte yandan tercih yaparken okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler konuya yönelik detaylı bilgileri öğrenmek istiyorlar. 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan tercih dönemine göre; 10 adet tercih yüzdelik dilimlere göre yapılacak. Haberimizin içerisinden; (LGS taban puanları) ve lise kontenjanları ile hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

Giriş Tarihi: 19.7.2020 07:22 Son Güncelleme: 19.7.2020 07:22 ABONE OL
Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimleri: MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

İstedikleri lise eğitimini almak isteyen binlerce lise öğrencisi, taban puanları, , gibi pek çok konuya yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih sürecini bekleyen öğrenciler yüzdelik dilimlere göre 10 adet tercih yapacaklar. Haberimizin içerisinden; Lise kontenjanları, ile nitelikli okul yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

LİSE KONTENJANLARI İLE LGS TABAN PUANLARI - YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

LGS 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlandı.

İşte lise kontenjanları, LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama ile diğer detaylar...

Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimleri: MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? TIKLA ÖĞREN

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimleri: MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!
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LGS Özel, Fen, Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjan listesi! Nitelikli okulların yüzdelik dilimleri ile 2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları
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