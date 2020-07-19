LGS Özel, Fen, Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjan listesi! Nitelikli okulların yüzdelik dilimleri ile 2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları

İstedikleri lise eğitimini almak isteyen binlerce lise öğrencisi, LGS taban puanları, lise kontenjanları, yüzdelik dilim hesaplama gibi pek çok konuya yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih sürecini bekleyen öğrenciler yüzdelik dilimlere göre 10 adet tercih yapacaklar. Haberimizin içerisinden; Lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!
LGS 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlandı.
İşte lise kontenjanları, LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama ile diğer detaylar...
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? TIKLA ÖĞREN
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ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000