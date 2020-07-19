MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci aşama; lise kontenjanları ve LGS taban puanları ile yüzdelik dilim hesaplama araştırmaları sürüyor. Öte yandan 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih dönemi için de MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Sürece dair pek çok detay araştırılırken haberimizin içerisinden lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

LGS TABAN PUANLARI, LİSE KONTENJANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER 2020

LGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı. 20 Temmuz Pazartesi LGS tercih süreci de başlayacak. Hal böyle olunca; LGS taban puanları, lise kontenjanları aramaları ile yüzdelik dilim hesaplama arayışları sürüyor.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar...