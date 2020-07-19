Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler

MEB ile tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri ile ve yüzdelik dilimler

, yüzdelik dilimler ve taban puanlarına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan bu durum LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte de hızlandı. Öte yandan 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan tercih döneminde, öğrenciler 10 adet tercih yapacaklar. Yüzdelik dilimlere göre yapılacak olan tercih işlemleri ile birlikte ve lise kontenjanları merak ediliyor. Haberimizin içerisinden; (LGS taban puanları) ve lise kontenjanları ile yüzdelik dilimler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:56 ABONE OL
MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler

sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci aşama; ve ile yüzdelik dilim hesaplama araştırmaları sürüyor. Öte yandan 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih dönemi için de MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Sürece dair pek çok detay araştırılırken haberimizin içerisinden lise kontenjanları, LGS taban puanları ile nitelikli okul yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS Fen ve Anadolu liseleri taban puanları ile kontenjan tablosu!

LGS TABAN PUANLARI, LİSE KONTENJANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER 2020

LGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı. 20 Temmuz Pazartesi LGS tercih süreci de başlayacak. Hal böyle olunca; LGS taban puanları, lise kontenjanları aramaları ile yüzdelik dilim hesaplama arayışları sürüyor.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB ile LGS tercih robotu 2020: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS taban puanları ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA