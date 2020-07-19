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Selçuk: Öğrencilerimize matematiği sevdirelim

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Selçuk: Öğrencilerimize matematiği sevdirelim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020/29021 eğitim ve öğretim yılının "matematiği sevme konusunda iş birliği yılı" olması için öğretmenlere çağrı yaptı. Öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılını "matematiği sevme konusunda iş birliği yılı" ilan etme çağrısında bulunan Selçuk, "Çocuklarımıza matematiği sevdirelim. Matematik alanında uluslararası düzeyde, bu ülkenin çıtasını daha yukarı taşıyalım. Bizler matematiği okul öncesinden itibaren mantıksal olarak, duygu olarak, öğreterek günlük hayatla bağını kurmak istiyoruz. Geç öğrenen, normal süreçte öğrenen ve üst düzey eğitim alması gereken çocuklarımız var. Bu üç grup için de çeşitli hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Selçuk: Öğrencilerimize matematiği sevdirelim
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