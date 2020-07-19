Yeni eğitim öğretim döneminde üniversiteler açılacak mı? YÖK ile 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde ilk sırada yer alan üniversitelerin açılış tarihi hakkında araştırmalar başladı. Geçtiğimiz bahar yılını uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam ettiren öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı için detayları merak ediyor. Bilindiği üzere normal şartlarda her Eylül ayında açılan üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca ön lisans ve lisans öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. Gözler YÖK'ten gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken henüz konuya ilişkin net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."