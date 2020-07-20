LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları kontenjanları

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LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile kontenjanları

LGS tercihlerinin bugün başlaması ile birlikte , ve LGS taban puanlarına yönelik kılavuzda yer alan pek çok bilgi araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin gündeminde yer alan bu durum ile birlikte 10 adet tercih yapacak öğrenciler için için başarı sıralaması ile yüzdelik dilimler bu noktada önem kazanıyor. Yüzdelik dilimlere göre yapılacak tercih işlemleri ile birlikte haberimizin içerisinden lise kontenjanları ve LGS taban-tavan puanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte 2020 (Fen, Özel ve Anadolu liseleri) ile

Giriş Tarihi: 20.7.2020 07:30 Son Güncelleme: 20.7.2020 07:31 ABONE OL
2020 Lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS kontenjanları ile lise taban puanları

LGS sonuçları açıklandı ve lise tercihleri bugün başlıyor. Tam bu noktada ise ve ile olmaktadır. Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Haberimizin içerisinden lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte (Fen, Özel ve Anadolu liseleri) ile 2020

LİSE KONTENJANLARI, LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 20 Temmuz 2020 bugün başlayacak tercihler içinse yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar başladı.

2020 Lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS kontenjanları ile lise taban puanları

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

2020 Lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler: Fen, Özel ve Anadolu liseleri LGS kontenjanları ile lise taban puanları
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LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları kontenjanları
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