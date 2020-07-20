AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları bugün itibarıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri adına başladı. Öğrencilerin Açıköğretim diplomalarını alabilmeleri adına not ortalamalarını yükseltmek ve dönem içinde kaldıkları dersleri yeniden almak adına önemli olan bu eğitimin kayıt işlemlerini yapacak vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? İşte bilinmesi gerekenler…

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR, KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştireceği AÖF yaz okulu kayıt tarihleri bugün itibarıyla başladı. Yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek olan süreçte vatandaşlar ders başına belirlenen tutarı ödemek zorunda. Henüz sınavların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağı ise bilinmiyor…