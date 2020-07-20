Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

öğrencilerinin not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmelerini sağlayacak olan yaz okulu kayıt işlemleri bugün itibarıyla başlıyor. Üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen bu eğitimin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren 2020 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:17 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:18 ABONE OL
AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

yaz okulu kayıtları bugün itibarıyla Fakültesi öğrencileri adına başladı. Öğrencilerin Açıköğretim diplomalarını alabilmeleri adına not ortalamalarını yükseltmek ve dönem içinde kaldıkları dersleri yeniden almak adına önemli olan bu eğitimin kayıt işlemlerini yapacak vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? İşte bilinmesi gerekenler…

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR, KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştireceği AÖF yaz okulu kayıt tarihleri bugün itibarıyla başladı. Yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek olan süreçte vatandaşlar ders başına belirlenen tutarı ödemek zorunda. Henüz sınavların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağı ise bilinmiyor…

AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

'nin resmi sitesinde bulunan kayıt otomasyonu butonuna tıklayarak ulaşılan sayfada yaz okulu başvuru ekranına kendi bilgilerinizle giriş yaparak yaz okulu kayıt işleminizi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  1. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
  2. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  3. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  4. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
  5. Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
  6. Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
  7. Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
  8. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
  9. Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt
  10. tarihlerinden sonra belirlenir.
AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ!

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti,

  • Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,
  • Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,
  • Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,
  • Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,
  • Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA