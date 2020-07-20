ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi merak ediliyor. Kariyer hedefleri doğrultusunda iki yıllık eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı başvuruları sona ermişti. Şimdi ise gözler Dikey Geçiş Sınavı tarihine ve giriş belgesine çevrildi. Konuya yönelik detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
DGS giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS sınavı sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi olacak. Peki DGS ne zaman yapılacak?
İşte detaylar…
ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.