ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi merak ediliyor. Kariyer hedefleri doğrultusunda iki yıllık eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı başvuruları sona ermişti. Şimdi ise gözler Dikey Geçiş Sınavı tarihine ve giriş belgesine çevrildi. Konuya yönelik detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

DGS giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS sınavı sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi olacak. Peki DGS ne zaman yapılacak?

İşte detaylar…