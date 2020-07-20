E Okul VBS giriş nasıl yapılır? 2020 e-Okul giriş ekranı ile LGS lise tercihleri yap!

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları gibi araştırmalar gerçekleştiriyordu. Son olarak tercih işlemlerinin bugün başlaması ile birlikte, toplamda 10 tane tercih yapacak olan öğrenciler e okul vbs giriş ekranına nasıl gireceklerini merak ediyor. İşte 2020 e-Okul giriş ekranı ile LGS lise tercihleri yap
LGS'nin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, tercih işlemleri için e okul giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor.
İşte detaylar
E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.