Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2.dönem sınavları yapılacak. Sınava katılım gösterecek olan öğrencilerin gündeminde ise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) yer almaktadır. Giriş belgelerinin ise sınav tarihinden yaklaşık 5 gün önce erişime açılması tahmin edilmektedir. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi belli oldu mu?
AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Sınav öncesi Açık Lise sınav giriş yerleri merak edilmeye başlandı. Gözlerini MEB'e çeviren öğrenciler ise gelecek resmi açıklamayı beklerken AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:
Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.
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2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.