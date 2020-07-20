İlkokul ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?

Milyonlarca öğrenci Ağustos ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başladı. Öte yandan ilkokula ve liseye başlayacak olan öğrenci ve velileri MEB takvimi ile kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor. Henüz LGS tercihleri sürerken adaylar kazandıkları okullara giderek kayıt yapacak. Peki, İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? İlkokul ve lise kayıtları için MEB tarihleri açıkladı mı? İşte detaylar…

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde örgün eğitim ile başlayacağı duyurulmuştu. Bu süreçte liseye geçecek öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Hal böyleyken İlkokul ve lise kayıtları için geri sayım da başlamış oldu…