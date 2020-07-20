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ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?

ve lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Salgın nedeniyle geçtiğimiz dönemi evde geçiren öğrenciler okullarına kavuşacakları tarih için gün sayarken bir yandan da 1. Sınıfa başlayacak olan ve 9. Sınıf'a geçecek öğrenciler ve velileri kayıtlar için araştırmalarına başladı. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? İlkokul ve lise kayıtları için tarihleri açıkladı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:23 ABONE OL
İlkokul ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?

Milyonlarca öğrenci Ağustos ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başladı. Öte yandan ilkokula ve liseye başlayacak olan öğrenci ve velileri takvimi ile kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor. Henüz LGS tercihleri sürerken adaylar kazandıkları okullara giderek kayıt yapacak. Peki, 1. Sınıf ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? İlkokul ve lise kayıtları için MEB tarihleri açıkladı mı? İşte detaylar…

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde örgün eğitim ile başlayacağı duyurulmuştu. Bu süreçte liseye geçecek öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Hal böyleyken İlkokul ve lise kayıtları için geri sayım da başlamış oldu…

İlkokul ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?

İLOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı.

Lise kayıtları için ise önce LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 31 Ağustos'ta yeni eğitim öğretim yılı başlayacağından bu işlemlerin Ağustos başlarında yapılması bekleniyor...

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İlkokul ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?
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İlkokul ve lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İlkokul 1. Sınıf ve lise kayıt tarihleri belli mi?
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