KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları başvuru tarihleri!

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ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları başvuru tarihleri!

Kamuda personel olarak çalışmak isteyen adaylar başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde lisans başvuruları alınmıştı. Şimdi ise gözler tarihlerine çevrildi. ÖSYM sınav takvimine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları hakkında detaylar belli oldu. Devlet memuru olma hayali kuran vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; ? ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:07 ABONE OL
KPSS ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

Devlet kadrosunda çalışmak isteyenler başvuru tarihlerine odaklandı. Lisans başvurularını tamamlayan adayların ardından ortaöğretim ve önlisans başvurusu bekleyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken ÖSYM sınav takviminde KPSS tarihleri duyuruldu. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için ? ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 KPSS sınav tarihi belli oldu. 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı. Böylelikle '' KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte KPSS başvuruları hakkında merak edilenler…

KPSS ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS ORTAÖPRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL olarak belirlenmişti.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

KPSS ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri
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KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları başvuru tarihleri!
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