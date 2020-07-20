KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları başvuru tarihleri!

Devlet kadrosunda çalışmak isteyenler KPSS başvuru tarihlerine odaklandı. Lisans başvurularını tamamlayan adayların ardından ortaöğretim ve önlisans başvurusu bekleyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken ÖSYM sınav takviminde KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri duyuruldu. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için KPSS ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 KPSS sınav tarihi belli oldu. 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı. Böylelikle '' KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte KPSS başvuruları hakkında merak edilenler…