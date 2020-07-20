LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sarmış durumda bulunuyor. Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Toplamda 10 adet tercih yapacak olan öğrencilerin yerleşmesinde en önemli etkenler, başarı sıralaması ile yüzdelik dilimler gibi etkenler öne çıkıyor. İşte MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LİSE KONTENJANLARI, LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 20 Temmuz 2020 bugün başlayacak tercihler içinse yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar başladı.