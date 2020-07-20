Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

ve yüzdelik dilimleri! ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LGS sonuçları geçtiğimiz gün sabah saatlerinde MEB tarafından açıklanırken, öğrencileri ise tercih işlemi heyecanı sardı. LGS tercih işlemlerinin bugün başlaması ile birlikte, lise kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Toplamda 10 adet tercih yapacak olan öğrencilerin yerleşmesinde önemli etkenler, başarı sıralaması ile yüzdelik dilimler önem kazanıyor. İşte ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:38 ABONE OL
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sarmış durumda bulunuyor. Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Toplamda 10 adet tercih yapacak olan öğrencilerin yerleşmesinde en önemli etkenler, başarı sıralaması ile yüzdelik dilimler gibi etkenler öne çıkıyor. İşte ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LİSE KONTENJANLARI, LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 20 Temmuz 2020 bugün başlayacak tercihler içinse yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve gibi pek çok konu hakkında araştırmalar başladı.

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan: 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve nitelikli okul kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA