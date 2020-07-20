LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünden başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar tercih dönemine bugün itibarıyla başlarken öte yandan binlerce öğrenci ve veli LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…
2020 LGS tercihlerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlamasının ardından şimdi de gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sonuç tarihine çevrildi. Bu kapsamda sonuçların Ağustos ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı biliniyor…
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda;
yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.