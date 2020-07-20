LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünden başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar tercih dönemine bugün itibarıyla başlarken öte yandan binlerce öğrenci ve veli LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 LGS tercihlerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlamasının ardından şimdi de gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sonuç tarihine çevrildi. Bu kapsamda sonuçların Ağustos ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı biliniyor…