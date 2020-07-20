LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih robotu ekranı!

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tercihleri başladı! ve E Okul VBS 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır? ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir milyonu aşkın aday için kritik açıklama geldi. sonuçları sonrası tüm gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. Dilediği liseye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler bugünden itibaren için lise seçimlerine başladı. ve E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı üzerinden tercih robotu ile lise tercihleri yapmak isteyenler doğru yerdeler. Lise tercihleri için e okul öğrenci giriş ekranından gerekli bilgileri doldurarak aşağıdaki anlatım ile işlemlerinizi yapabilirsiniz. Peki, ile bu işlem nasıl yapılır? İşte 2020 E Okul Veli Bilgilendirme VBS Sistemi ile LGS tercih robotu!

Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:29 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:29 ABONE OL
LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

sonuçları sonrası adayların gözü tercih işlemlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre lise tercihleri için işlem ekranının erişime açıldığı belirtildi. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile lise okul seçimi işlemleri yapılmaya başladı. LGS tercihleri tercih robotu ile nasıl yapılır sorusunun cevabı ise birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ve E Okul VBS öğrenci giriş ile LGS tercihleri ekranı için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2020 E Okul Lise tercihleri ekranı!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME İSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercih işlemlerinizi bugünden itibaren yapmaya başlayabilirsiniz. E Okul'a girmek için TC kimlik numaranızı, okul numaranızı ve sizden istenilen diğer bilgileri doğru olarak doldurunuz.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun cevabı birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise tercihleri ekranı üzerinden tercih işlemlerinizi yapmak için öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ İLE LGS TERCİH EKRANI

LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

13 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle pazartesi sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.

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LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih robotu ekranı!
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