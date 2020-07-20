LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih robotu ekranı!

LGS sonuçları sonrası adayların gözü tercih işlemlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre lise tercihleri için işlem ekranının erişime açıldığı belirtildi. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile LGS tercihleri lise okul seçimi işlemleri yapılmaya başladı. LGS tercihleri tercih robotu ile nasıl yapılır sorusunun cevabı ise birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. MEB ve E Okul VBS öğrenci giriş ile LGS tercihleri ekranı için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2020 E Okul Lise tercihleri ekranı!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME İSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercih işlemlerinizi bugünden itibaren yapmaya başlayabilirsiniz. E Okul'a girmek için TC kimlik numaranızı, okul numaranızı ve sizden istenilen diğer bilgileri doğru olarak doldurunuz.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun cevabı birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise tercihleri ekranı üzerinden tercih işlemlerinizi yapmak için öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.