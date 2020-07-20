LGS tercihleri başladı! MEB ve E Okul VBS 2020 LGS lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih robotu ekranı!

LGS sonuçları sonrası adayların gözü tercih işlemlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre lise tercihleri için işlem ekranının erişime açıldığı belirtildi. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile LGS tercihleri lise okul seçimi işlemleri yapılmaya başladı. LGS tercihleri tercih robotu ile nasıl yapılır sorusunun cevabı ise birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. MEB ve E Okul VBS öğrenci giriş ile LGS tercihleri ekranı için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2020 E Okul Lise tercihleri ekranı!
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercih işlemlerinizi bugünden itibaren yapmaya başlayabilirsiniz. E Okul'a girmek için TC kimlik numaranızı, okul numaranızı ve sizden istenilen diğer bilgileri doğru olarak doldurunuz.
Tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun cevabı birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise tercihleri ekranı üzerinden tercih işlemlerinizi yapmak için öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
13 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK
Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle pazartesi sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.