2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercih döneminin bugün itibarıyla başlamasının ardından milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu okula gidebilmek adına kendi puanlarını göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Öte yandan halen kararını verememiş ve tercih listesini oluşturmamış vatandaşlar daha kapsamlı araştırma yapmak için sürecin son gününü araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında puanların erişime açılmasıyla adayların tercihler için telaşı da başlamıştı. Bugün itibarıyla elektronik ortam üzerinden alınacak olan LGS tercihlerinin son günü MEB tarafından duyuruldu.