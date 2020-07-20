2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercih döneminin bugün itibarıyla başlamasının ardından milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu okula gidebilmek adına kendi puanlarını göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Öte yandan halen kararını verememiş ve tercih listesini oluşturmamış vatandaşlar daha kapsamlı araştırma yapmak için sürecin son gününü araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…
Liselere Geçiş Sınavı kapsamında puanların erişime açılmasıyla adayların tercihler için telaşı da başlamıştı. Bugün itibarıyla elektronik ortam üzerinden alınacak olan LGS tercihlerinin son günü MEB tarafından duyuruldu.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.