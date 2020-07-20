LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken tercih kılavuzu da aynı gün adaylar ile paylaşıldı. Bu noktada lise eğitimine İzmir'de devam etmek isteyenler tarafından "İzmir nitelikli okul lise taban puanları" araştırılmaya başlandı. Sınavla öğrenci alan İzmir'deki liseleri merak eden öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarına tamamlayarak LGS'deki gösterdikleri başarıya uygun bir okula yerleşmek istiyor. Peki, İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu? İşte 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…

İZMİR 2020 LİSE TABAN PUANLARI

Haziran ayında gerçekleştirilen LGS'nin ardından tercih işlemleri bugün başladı. Tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte adayları lise taban puanları heyecanı sardı. Bu noktada merak edilen konulardan bir tanesi de 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…