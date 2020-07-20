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LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

LGS lise tercihlerinin başlamasıyla birlikte günün en çok araştırılan konuları arasında LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 başlığı geliyor. Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP puanları ile ilgili detaylar, MEB tarafından açıklanan kılavuza göre bugün başlayan tercih işlemleri sebebiyle araştırılıyor. Peki, LGS YEP İzmir lise taban puanları belli oldu mu? İşte İzmir nitelikli okul lise taban puanları 2020…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 08:31 ABONE OL
LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken tercih kılavuzu da aynı gün adaylar ile paylaşıldı. Bu noktada lise eğitimine İzmir'de devam etmek isteyenler tarafından "İzmir nitelikli okul lise taban puanları" araştırılmaya başlandı. Sınavla öğrenci alan İzmir'deki liseleri merak eden öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarına tamamlayarak LGS'deki gösterdikleri başarıya uygun bir okula yerleşmek istiyor. Peki, İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu? İşte 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…

İZMİR 2020 LİSE TABAN PUANLARI

Haziran ayında gerçekleştirilen LGS'nin ardından tercih işlemleri bugün başladı. Tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte adayları lise taban puanları heyecanı sardı. Bu noktada merak edilen konulardan bir tanesi de 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…

LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

Ancak LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. İşte 2019 yılına ait puanlardan bazıları...

LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

MEB İZMİR LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?
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LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?
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