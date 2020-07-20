2020 Lise sorumluluk sınavı ne zaman? Lise sorumluluk sınav tarihi!

Lise sorumluluk sınav tarihine ilişkin güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen sınav tarihine ilişkin en son açıklama ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Saran'dan gelmişti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sınava dair merak edilenleri duyurdu. Peki Lise sorumluluk sınavı ne zaman? 2020 Lise sorumluluk sınav tarihi

LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Lise öğrencileri içi uygulanan sorumluluk sınavı hakkında Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'dan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıkladı. Bakan Yardımcısı Safran, sadece 12'nci sınıflarda isteyen öğrencilere yönelik uygulanabileceğini belirtti. Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim."