Lise tercihi kariyerin ilk adımı

1 milyon 700 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisi için lise tercih marataonu bugün başlıyor. Kariyer planlamasında ve meslek seçiminde lisenin çok önemli bir belirleyici olduğunu söyleyen Mektebim Koleji Rehberlik Koordinatörü Tuba Kıncak, "Aslında birey, kariyer tasarımıyla ilk defa hayatının bu döneminde bilinç düzeyi artmış bir şekilde karşılaşmaktadır" dedi. Kıncak tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Lise tercih sistemi teknik şekil yönüyle iki farklı yerleştirme alternatifi sunmaktadır. Yerel, yani adrese dayalı yerleştirme, sınava girmeyen öğrencilerin de yararlanacağı yerleştirme türüdür. Öğrenciler yerel yerleştirme tercihinde adreslerine yakın konumlanan en az 1 en fazla 5 okulu tercih etmek zorundadır.Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlar değil, sınav sonucunda içinde yer aldıkları yüzdelik dilim lise yerleştirmelerini şekillendirmektedir. Peki, yüzdelik dilim ne demektir? Sınava giren öğrenci sayısının 100'e bölünmesi ile elde edilen değerdir. MEB'in açıklamalarına göre 1 milyon 472 bin 303 öğrenci bu yıl sınava girmiştir. Veri, bir yüzdelik dilimde yaklaşık 14 bin 723 öğrencinin yer aldığı anlamına gelir.Yerleştirme sisteminin ikinci alternatifinde sınav sonucu ile tercih ekranı oluşmakta ve öğrenci 10 tercih hakkına sahip olmaktadır. Öğrenci, sınav puanı ile okul tercihi yaptığında öncelikli yerleşim bu liste üzerinden şekillenmektedir. Öğrenci bu tercih listesindeki okullardan birine yerleşemediği takdirde yerel yerleştirme devreye girmektedir.2020 verilerine göre bir yüzdelik dilimde yer alan öğrenci sayısı 2019 verilerine göre yüzde 43'lük bir artış göstermiştir. MEB, tercih sistemine büyük etkisi olan bu duruma sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını artırarak ve bu nitelikte yeni okullar açarak çözüm üretmiştir. Fakat çözümüm net etkisi, yerleştirmeler sonrasında değerlendirilebilir. Aileler bu kısımda LGS tercih kılavuzuna hakim olmalı, okullarıyla iş birliği içinde ilerlemeli ve olası durumlar için nakil süreçlerini takip etmelidirler.Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkanları olarak bahsedilebilir. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne alınmalıdır.Okul seçerken 21'inci yüzyıl teknolojisi ve pedagojisine uyum sağlayan, çocuğu mesleki kariyer hedeflerine ulaştıran, becerisini geliştirebilmelerini sağlayan, uluslararası alanda projelerle var olan, yabancı dil öğretiminde nitelikli bir kimlik sergileyen ve çocuğunuz için güvenli bir ortam sunan okulları konumlandırabilmektir.