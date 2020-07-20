Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

listesi 2020: , , il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanması ile beraber tercihleri için adaylar puanlarına uygun 2020 , , il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri listesini araştırmaya başladı. Bu kapsamda adaylar LGS puanlarına uygun olan en iyi liseyi bulmaya çalışıyor. Peki, 2020 hangileri? İşte LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:46 ABONE OL
Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

2020 listesi geçtiğimiz hafta puanını öğrenen vatandaşlar tarafından araştırılıyor… Bugün itibarıyla başlayacak olan LGS tercihleri ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimine uygun olan okulları tercih listesine yazacak. Milyonların heyecanla beklediği süreç bugün başladı. Peki, 2020 LGS , , il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri hangileri? İşte Nitelikli okullar 2020 listesi…

NİTELİKLİ OKULLAR 2020 LİSTESİ!

LGS tercih dönemi bugün başlıyor. Bu kapsamda adaylar Nitelikli okulları listesi ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Geçiş Sistemi'nin en heyecan verici sürecinde araştırılan bu okulların listesi ise MEB tarafından tercih kılavuzunda yayımlandı…

Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

LGS NİTELİKLİ OKULLAR GÜNCEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

LGS TERCİH ROBOTU 2020

MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA