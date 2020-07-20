Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

Nitelikli okullar 2020 listesi geçtiğimiz hafta LGS puanını öğrenen vatandaşlar tarafından araştırılıyor… Bugün itibarıyla başlayacak olan LGS tercihleri ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimine uygun olan okulları tercih listesine yazacak. Milyonların heyecanla beklediği süreç bugün başladı. Peki, 2020 LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri hangileri? İşte Nitelikli okullar 2020 listesi…
LGS tercih dönemi bugün başlıyor. Bu kapsamda adaylar Nitelikli okulları listesi ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Geçiş Sistemi'nin en heyecan verici sürecinde araştırılan bu okulların listesi ise MEB tarafından tercih kılavuzunda yayımlandı…
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİH ROBOTU 2020
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.