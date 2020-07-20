Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

Nitelikli okullar 2020 listesi geçtiğimiz hafta LGS puanını öğrenen vatandaşlar tarafından araştırılıyor… Bugün itibarıyla başlayacak olan LGS tercihleri ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimine uygun olan okulları tercih listesine yazacak. Milyonların heyecanla beklediği süreç bugün başladı. Peki, 2020 LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri hangileri? İşte Nitelikli okullar 2020 listesi…

NİTELİKLİ OKULLAR 2020 LİSTESİ!

LGS tercih dönemi bugün başlıyor. Bu kapsamda adaylar Nitelikli okulları listesi ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Geçiş Sistemi'nin en heyecan verici sürecinde araştırılan bu okulların listesi ise MEB tarafından tercih kılavuzunda yayımlandı…