2020-2021 dönemi Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin beklediği okulların açılacağı tarih açıklaması geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelmişti. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim döneminin beklenenden erken başlayacağı bildirilirken öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, uzaktan eğitim devam edecek mi? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2020-2021 TAKVİMİ İLE DUYURDU!

Corona virüsü sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Şu an yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. Yeni dönemde örgün eğitime kavuşacak olan öğrenciler için heyecan dorukta…