Son dakika haberleri: LGS 2020 tercihleri bugün başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB E okul ile lise tercih robotu

LGS tercihleri için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Lise tercihleri için daha önce belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte konuyla ilgili son dakika haberlerine de ilgi arttı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz hafta adaylar ile paylaşıldı. Aynı gün yayımlanan tercih kılavuzu ile de tercih işlemlerinin bugün başlayacağı belirtildi. LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? E-okul giriş ekranı ile LGS tercih robotu ve son dakika bilgileri…

LGS 2020 TERCİHLERİ BAŞLIYOR! LGS 2020 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.