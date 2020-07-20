LGS tercihleri (lise tercihleri) başladı! LGS tercih robotu ile 2020 MEB E Okul ile lise tercihleri (LGS tercihleri) sorgulama ekranı!

Uzun bir süredir beklenilen LGS tercihleri (lise tercihleri) edinilen son dakika bilgisine göre; bugün erişime açıldı. LGS tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından E Okul MEB internet sitesi üzerinden ya da herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihlerin ise mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerinde onaylatılması gerekmektedir. Haberimizin içerisinden lise tercihleri erişim sayfasına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz. İşte 2020 MEB E Okul ile lise tercihleri (LGS tercihleri) sorgulama ekranı ile LGS tercih robotu!
Edinilen son dakika bilgisine göre; lise tercihleri bugün başladı. LGS tercihleri, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında LGS tercihleri yapılacak.
LGS tercihleri, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
LGS TERCİH ROBOTU 2020
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.